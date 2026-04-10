Einbrecher plünderten Baucontainer – Schaden enorm

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Freitag im Tiroler Unterland ihr Unwesen. Die Täter hatten teure Baumaschinen im Visier und sich gewaltsam Zutritt zu einem Container auf einer Baustelle in Schwaz verschafft. Der Schaden ist enorm.
Bemerkt wurde der Einbruch Freitagfrüh. Irgendwann in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und 6.30 Uhr schlugen die unbekannten Täter zu. Sie brachen den Baustellencontainer in Schwaz auf und stahlen daraus mehrere Maschinen, berichtete die Polizei.
Fahndung nach Tätern
Der Schaden ist enorm, beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Von den Einbrechern fehlt bis dato jede Spur. Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange.
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