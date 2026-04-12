Täter stahlen 30 Uhren, Sonnenbrillen, Playstation

Da hat ein Krimineller ordentlich zugeschlagen: Aus einer Wohnung in Hall in Tirol hat ein unbekannter Dieb wertvolle Beute gestohlen. Darunter Uhren, Goldketten, Marken-Feuerzeuge und eine Playstation.
Am Samstagnachmittag zwischen 14.30 und 17.05 Uhr schoben bislang unbekannte Täter die Jalousien einer Terrassentür hoch und drückten die Tür auf. So gelangen die Diebe in die Wohnung eines Einheimischen (55).
Und diese verließen sie nicht mit leeren Händen: Fünf Uhren mit Etui, weitere 25 hochpreisige Uhren, drei Marken-Sonnebrillen, eine Playstation samt Spielen, einige Marken-Feuerzeuge sowie zwei Goldketten ließen der oder die Einbrecher mitgehen. „Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt“, so die Polizei.
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