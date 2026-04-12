Täter stahlen 30 Uhren, Sonnenbrillen, Playstation



Und diese verließen sie nicht mit leeren Händen: Fünf Uhren mit Etui, weitere 25 hochpreisige Uhren, drei Marken-Sonnebrillen, eine Playstation samt Spielen, einige Marken-Feuerzeuge sowie zwei Goldketten ließen der oder die Einbrecher mitgehen. „Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt“, so die Polizei.