Mitten im Titelrennen hört Kärntner-Liga-Coach auf

In der Regionalliga Mitte läuft es bei den WAC Amateuren weiterhin nicht nach Wunsch. Im Heimspiel gegen Wallern unterlag man am Sonntag mit 0:2. Für die Jungwölfe ist es mittlerweile die vierte Pleite in Folge. Seit satten fünf Matches hat man kein einziges Tor mehr erzielen können. Bereits am Freitag hatte Treibach das Regionalliga-Derby gegen Velden mit 2:0 für sich entschieden, feierte so den dritten Derbyerfolg en suite.