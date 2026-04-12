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Torlose WAC Amateure

Mitten im Titelrennen hört Kärntner-Liga-Coach auf

Fußball Unterhaus
12.04.2026 22:13
Am Freitag setzte sich Völkermarkt im Gipfeltreffen der Kärntner Liga mit 4:2 gegen ATSV ...
Am Freitag setzte sich Völkermarkt im Gipfeltreffen der Kärntner Liga mit 4:2 gegen ATSV Wolfsberg durch.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

In der Kärntner Liga spitzt sich das Titelrennen immer mehr zu. Zehn Runden vorm Ende führt ATSV Wolfsberg nur ein Pünktchen vor Völkermarkt und zwei Zähler vor der Donau. Trotz sportlichem Erfolg warf nun ein Coach am Sonntagabend das Handtuch. 

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In der Regionalliga Mitte läuft es bei den WAC Amateuren weiterhin nicht nach Wunsch. Im Heimspiel gegen Wallern unterlag man am Sonntag mit 0:2. Für die Jungwölfe ist es mittlerweile die vierte Pleite in Folge. Seit satten fünf Matches hat man kein einziges Tor mehr erzielen können. Bereits am Freitag hatte Treibach das Regionalliga-Derby gegen Velden mit 2:0 für sich entschieden, feierte so den dritten Derbyerfolg en suite.

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