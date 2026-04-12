„Bitter“: Austrianer ärgern sich über „Niederlage“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Wir können uns nicht über einen Punkt beschweren, wenn wir so spät treffen. Es gab gute Dinge, aber auch nicht so gute Dinge. Der positive Aspekt ist, wie sehr wir die erste Hälfte kontrolliert haben. Da haben wir ein Spiel gehabt, so wie wir es wollten. Das Tor, das wir bekommen haben, hat viel verändert. Natürlich sollten wir diese Fehler abstellen. Wir müssen aber auch mit ein bisschen Risiko spielen, um ein Spiel so zu kontrollieren. In der zweiten Hälfte wollten wir offensiver sein, direkter. Wir haben aber den Rhythmus verloren. Wir haben nicht die Anzahl an Chancen herausgespielt, die wir wollten. Derbys sind immer eng, es ist so viel Intensität drinnen. Niemand hat damit gerechnet, dass ein Team hier 3:0 oder 4:0 gewinnt.“