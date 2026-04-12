Wiener Derby: Austria gegen Rapid ab 17 Uhr LIVE

Rapid will Austria-Hattrick vermeiden

Rapid wird alles daran setzen, diesen Hattrick zu vermeiden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein anderes Spiel zeigen wie in den ersten zwei Spielen, weil ich gesehen habe, wie viel Feuer im Training diese Woche war. Eine Derbyniederlage tut mehr weh, wir haben was gutzumachen“, erklärte Jannes Horn, der nach seiner Sperre wieder dabei ist. Nach davor drei Siegen gegen Salzburg (zweimal) und den LASK hatte es vergangenes Wochenende gegen Sturm ohne ihn einen Rückschlag gegeben. „Das bringt uns nicht aus dem Konzept. Wir haben nicht die Leichtigkeit verloren“, betonte der Deutsche.