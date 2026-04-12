Schwerer Rapid-Patzer im Derby sorgt für Staunen

Es brauchte eine Slapstick-Aktion, dass in der ersten Hälfte des Wiener Derbys ein Tor fiel. Ein verpatzter Rückpass von Rapid-Mittelfelder Romeo Amane bescherte den „Veilchen“ in einer chancenarmen Partie die 1:0-Führung. Der Fehler sorgte auch bei Rapid-Legende Hans Krankl für Unverständnis…
„Es war ein völlig komisches Glückstor der Austria“, analysierte der Goleador in der „Sky“-Halbzeitanalyse. „Alle anderen Spieler hatten schon abgedreht, sehr kurios.“
Boateng blieb eiskalt vorm Tor
Der Rapid-Mittelfelder setzte sich zunächst im Zweikampf gegen Fischer durch und versuchte dann zurück zu Hedl oder Cvetkovic spielen. Allerdings findet er keinen der beiden, sondern nur den Austria-Stümer Boateng, der vor Hedl ganz cool blieb und zur Führung einschob.
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