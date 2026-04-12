Schwerer Rapid-Patzer im Derby sorgt für Staunen

Boateng blieb eiskalt vorm Tor

Der Rapid-Mittelfelder setzte sich zunächst im Zweikampf gegen Fischer durch und versuchte dann zurück zu Hedl oder Cvetkovic spielen. Allerdings findet er keinen der beiden, sondern nur den Austria-Stümer Boateng, der vor Hedl ganz cool blieb und zur Führung einschob.