Mit Sommerbekleidung im Schnee stecken geblieben

Ausgerechnet den Doppler-Steig, eine der schwierigen Routen auf den Untersberg, wählten die beiden Touristen am Donnerstag für ihre Wanderung. Von Grödig aus marschierten sie los: in kurzen Hosen, Pullover und leichtem Schuhwerk. Sie hatten nicht mal einen Rucksack mit. In 1400 Metern Seehöhe war dann Schluss: Die beiden Wanderer blieben im Schnee stecken und konnten nicht mehr weiter. Sie setzten gegen 15.30 Uhr einen Notruf ab und suchten Schutz in einer Felsnische bei der Doppler-Stiege.