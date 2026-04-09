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Rettung am Untersberg

Mit Sommerbekleidung im Schnee stecken geblieben

Salzburg
09.04.2026 20:01
Trotz Frühlingssonne herrschen am Untersberg zurzeit noch winterliche Bedingungen.
Trotz Frühlingssonne herrschen am Untersberg zurzeit noch winterliche Bedingungen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Mit kurzen Hosen, leichtem Schuhwerk und ohne Rucksack wanderten zwei Urlauber – ein Australier (19) und ein Brite (20) – auf den Salzburger Untersberg. Und blieben auf 1400 Metern Seehöhe im Schnee stecken. Die Bergrettung musste samt Rettungshelikopter ausrücken und die Touristen aus der Notlage befreien.

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Ausgerechnet den Doppler-Steig, eine der schwierigen Routen auf den Untersberg, wählten die beiden Touristen am Donnerstag für ihre Wanderung. Von Grödig aus marschierten sie los: in kurzen Hosen, Pullover und leichtem Schuhwerk. Sie hatten nicht mal einen Rucksack mit. In 1400 Metern Seehöhe war dann Schluss: Die beiden Wanderer blieben im Schnee stecken und konnten nicht mehr weiter. Sie setzten gegen 15.30 Uhr einen Notruf ab und suchten Schutz in einer Felsnische bei der Doppler-Stiege. 

Mit dem Tau wurden die Touristen ins Tal geflogen.
Mit dem Tau wurden die Touristen ins Tal geflogen.(Bild: Bergrettung Salzburg)

Die Bergrettung Salzburg klärte eine Rettung über die Luft mit dem Polizeihubschrauber Libelle ab. Dies gelang auch: Beide Urlauber konnten dabei mit dem Tau geborgen und sicher ins Tal geflogen werden. Danach kümmerten sich die Bergretter um die bereits unterkühlten Wanderer, deren Schuhe völlig durchnässt waren.

Bergretter: „Sie hatten großes Glück“
Dass sie „großes Glück“ hatten, betont Ortsstellenleiter Alexander Schweiger: Diese alpine Tour hätte für die völlig unzureichend ausgerüsteten Touristen einen tragischen Ausgang nehmen können. Die beiden Urlauber, die im Zuge einer Europa-Reise in Salzburg Halt machten, waren sogar ein Stück abgerutscht, blieben aber unverletzt.

Lesen Sie auch:
DIe beiden Wanderer blieben im unwegsamen Gelände im Schnee stecken – etwa Bild Mitte.
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08.04.2026

Dabei gilt beim Doppler-Steig nach wie vor die Wintersperre, da oberhalb von 1200 Metern noch reichlich Schnee liegt. Ein Schild am Ausgangspunkt der Tour macht darauf aufmerksam.

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