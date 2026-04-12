Gruppe löst Lawine aus: 41-Jährige teilverschüttet

Das ist noch einmal gut gegangen: Eine fünfköpfige Gruppe des Deutschen Alpenvereins war in St. Sigmund im Sellrain auf einer Skitour unterwegs. Ihr Ziel war die Schöntalspitze, das sie auch erreichten. Als sie nach der Abfahrt wieder zur Hütte aufstiegen, löste die Gruppe gegen 15 Uhr die Lawine aus.