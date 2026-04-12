Gruppe löst Lawine aus: 41-Jährige teilverschüttet

Eine fünfköpfige Skitourengruppe des Deutschen Alpenvereins löste am Samstag in der Tiroler Gemeinde St. Sigmund im Sellrain eine Schneebrettlawine aus. Eine Teilnehmerin (41) wurde teilverschüttet, sie konnte vom Tourenführer aus dem Schnee befreit werden.
Das ist noch einmal gut gegangen: Eine fünfköpfige Gruppe des Deutschen Alpenvereins war in St. Sigmund im Sellrain auf einer Skitour unterwegs. Ihr Ziel war die Schöntalspitze, das sie auch erreichten. Als sie nach der Abfahrt wieder zur Hütte aufstiegen, löste die Gruppe gegen 15 Uhr die Lawine aus.
150 Meter wurde eine 41-jährige Teilnehmerin mitgerissen und bis zum Oberkörper verschüttet, wie die Polizei berichtet. Der Tourenführer (59) konnte sie aus dem Schnee befreien und unverletzt bergen.
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