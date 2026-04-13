Freispruch für Braunauer, der durch Hecke ballerte

Kein Gefährdungsdelikt

Nachdem der Schütze wegen Sachbeschädigung angeklagt worden war, aber keine Absicht nachgewiesen werden konnte, wurde er freigesprochen. „Fahrlässige Sachbeschädigung ist in Österreich nicht strafbar“, weiß Kiesl. Ein Gefährdungsdelikt sei nämlich von der Staatsanwaltschaft nicht angeklagt worden, weil niemand von den Schüssen in die Luft gefährdet worden war – und vor Gericht kann laut Anklagegrundsatz nur verhandelt werden, was angeklagt wurde.