Innviertler ballerte mit Pistole auf Fahrzeuge

Hülsen verrieten Schützen

Die Suche nach dem Täter war aber offenbar keine große Schwierigkeit: Auf der Terrasse eines 57-jährigen Braunauers in der Nähe der beschädigten Autos noch die Patronenhülsen am Boden lagen. Als Tatwaffe hatte er eine Faustfeuerwaffe verwendet. Der 57-Jährige wird angezeigt, es wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.