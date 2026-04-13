„Tag der Pflanze“: Kampf gegen den Kirschlorbeer

Eine wenig schmeichelhafte „Auszeichnung“ wurde heuer dem Kirschlorbeer zuteil: Der Naturschutzbund wählte ihn zum „Neophyten des Jahres“. Der immergrüne Strauch gehört zu den eingeschleppten Arten, wie auch der Japanknöterich oder das Himalayaspringkraut. In den Gärten erfreut er sich – leider – großer Beliebtheit. Für die Natur stellt er allerdings ein Problem dar, warnt der Grünen-Klubobmann Wolfgang Spitzmüller anlässlich des „Tags der Pflanze“, heute, Montag.