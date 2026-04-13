Toto Wolff: „Habe Hamilton und Rosberg gefeuert“

„Also habe ich sie gefeuert“, so Wolff in einem Interview mit „The Athletic“. „Ich rief meinen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche an und sagte: ‘Hör zu, du musst da etwas unterschreiben.‘ Er rief mich zurück und fragte: ‘Du stellst beide Fahrer frei?‘ Und ich sagte: ‘Ja, denn sonst werden sie nicht verstehen, wie wichtig das Interesse der Marke und des Teams im Vergleich zu ihrem eigenen ist.‘“