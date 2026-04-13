Toto Wolff: „Habe Hamilton und Rosberg gefeuert“

Es war in der Formel-1-Saison 2016: Lewis Hamilton und Nico Rosberg boten sich einen unerbittlichen Zweikampf und gefährdeten damit den Erfolg von Mercedes. Teamchef Toto Wolff verriet nun, dass er damals beide Fahrer beurlaubt hatte.
„Also habe ich sie gefeuert“, so Wolff in einem Interview mit „The Athletic“. „Ich rief meinen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche an und sagte: ‘Hör zu, du musst da etwas unterschreiben.‘ Er rief mich zurück und fragte: ‘Du stellst beide Fahrer frei?‘ Und ich sagte: ‘Ja, denn sonst werden sie nicht verstehen, wie wichtig das Interesse der Marke und des Teams im Vergleich zu ihrem eigenen ist.‘“
Auslöser für den Krieg der Sterne waren damals mehrere teaminterne Kollisionen zwischen Hamilton und Rosberg, durch die der große Vorsprung des Deutschen nach vier Siegen in Serie immer mehr geschmolzen war. Der Super-Gau dann ausgerechnet in beim Österreich-GP: Beim Kampf um den Sieg kam es erneut zum Zusammenstoß – Rosberg wurde nur Vierter! Wolff reichte es!
„Aus einem gesunden Wettbewerb wurde eine Rivalität und schließlich Feindseligkeit. Und das ist einfach etwas, das ich in der Organisation nicht zulassen würde“, so der Wiener damals. „Aufgrund dieser Faktoren schickten wir ihnen eine E-Mail und sagten: ‘Im Moment seid ihr nicht Teil des Teams.‘“
Rosberg wird Weltmeister und hört auf
Tage später rief er Hamilton und Rosberg zu sich ins Büro. „Ich sagte ihnen, dass einer gehen muss, wenn es wieder passiert – und dabei unterläuft mir vielleicht ein Fehler. Vielleicht schicke ich den Falschen weg“, so Wollf.
Am Ende durften dann aber doch beide bleiben. Ohne weitere Unfälle fuhr Rosberg zu seinem ersten WM-Titel und trat danach zurück.
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