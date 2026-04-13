Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“

Akut psychisch kranke Insassen aus anderen Bundesländer werden in Graz im LKH Graz II Standort Süd untergebracht – und auch von steirischen Justizwachebeamten bewacht! Dies sorgt nun für Kritik aus der Politik.
Dass mit dem Strafvollzug nur wenig Wählerstimmen zu gewinnen sind, ist dem steirischen SPÖ-Chef Max Lercher durchaus bewusst. Dennoch betrat er kürzlich zum ersten Mal eine Justizanstalt, um sich ein Bild zu machen – nämlich jene in Graz-Jakomini: „Der Besuch hat mich geprägt, ich habe jetzt ein viel klareres Bild vom Strafvollzug.“ Nun ist er überzeugt, dass die Forderungen der Personalvertreter und teils auch Anstaltsleiter nach mehr Planstellen unterstützt gehören: „Dieses Bewusstsein müssen wir schaffen. Wir nehmen immer an, es funktioniert ja ohnehin. Dieser Bereich ist so wichtig für den Staat. Doch die Justizwache arbeitet am letzten Zacken. Seit mindestens zehn Jahren betreiben sie für ihre Sache Lobbying, mindestens ebenso lange müssen sie mit so wenig Ressourcen auskommen.“
Die Betroffenen müssen dann auch noch von steirischen Beamten bewacht werden, während es ohnehin massiv an Personal fehlt.
Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher
Billigere Behandlungen in der Steiermark
Ein Bereich wurmt nicht nur Lercher massiv. Akut psychisch kranke Insassen werden auf die forensische Abteilung des LKH Graz II Standort Süd gebracht und müssen dort natürlich bewacht werden. Dass auch Betroffene aus anderen Bundesländern dort hinkommen, weil die Behandlung in unserem Bundesland unter anderem günstiger kommt, missfällt dem SPÖ-Landeschef: „Jede Woche führen wir eine Gesundheitsdebatte, Krankenhäuser werden zugesperrt. Dann wird klar, dass es üblich ist, psychisch kranke Häftlinge hierher zu transferieren, weil es billiger ist. Die Betroffenen müssen dann auch noch von steirischen Beamten bewacht werden, während es massiv an Personal fehlt.“ Dagegen möchte er nun vorgehen. Wie? Das arbeitet er gerade aus.
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