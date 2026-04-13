Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“

Dass mit dem Strafvollzug nur wenig Wählerstimmen zu gewinnen sind, ist dem steirischen SPÖ-Chef Max Lercher durchaus bewusst. Dennoch betrat er kürzlich zum ersten Mal eine Justizanstalt, um sich ein Bild zu machen – nämlich jene in Graz-Jakomini: „Der Besuch hat mich geprägt, ich habe jetzt ein viel klareres Bild vom Strafvollzug.“ Nun ist er überzeugt, dass die Forderungen der Personalvertreter und teils auch Anstaltsleiter nach mehr Planstellen unterstützt gehören: „Dieses Bewusstsein müssen wir schaffen. Wir nehmen immer an, es funktioniert ja ohnehin. Dieser Bereich ist so wichtig für den Staat. Doch die Justizwache arbeitet am letzten Zacken. Seit mindestens zehn Jahren betreiben sie für ihre Sache Lobbying, mindestens ebenso lange müssen sie mit so wenig Ressourcen auskommen.“