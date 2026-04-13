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Option wurde gezogen

Der GAK bindet seinen Abwehrchef an den Klub

Fußball National
13.04.2026 15:19
Donovan Pines (Mi.) ist die Säule in der Abwehr des GAK.
Donovan Pines (Mi.) ist die Säule in der Abwehr des GAK.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Bundesligist GAK befindet sich aktuell weiterhin im Abstiegskampf, hat aber sechs Punkte Polster auf Schlusslicht BW Linz. Während es am Samstag bei Altach ein bitteres 0:1 setzte, ließ der Klub am Montag mit positiven Nachrichten aufhorchen: Die Option bei Abwehrchef Donovan Pines wurde gezogen, der Vertrag verlängerte sich somit bis Sommer 2027.

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Im vergangenen August wechselte Donovan Pines vom FC Barnsley zum GAK in die Bundesliga. Sofort entwickelte sich der Amerikaner zum Abwehrchef in der roten Defensive. 23 der vergangenen 24 Partien hat der 28-Jähirge durchgespielt. Nun hat der Klub die im Vertrag verankerte Option gezogen und damit den Spieler bis 2027 an den Verein gebunden.

Seit vorigem August trägt der Amerikaner das rote Trikot. Nun zog der GAK die Option zur ...
Seit vorigem August trägt der Amerikaner das rote Trikot. Nun zog der GAK die Option zur Vertragsverlängerung.(Bild: David Hecimovic)

„Ich freue mich extrem, dass mir der Klub weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich fühle mich sehr wohl in Graz und ich habe noch große Ziele mit dem GAK, meinen Mannschaftskollegen und den roten Fans“, meint der Abwehrhüne in einer Aussendung des Klubs. „Aber noch wichtiger als jede einzelne Personalie ist, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, dafür werden wir in den nächsten Wochen weiter alles geben!“

Der Turm in der Abwehr
Glücklich über die Verlängerung ist auch Sportchef Tino Wawra. „Donovan hat sich in dieser Saison durch seine Physis und Zweikampfstärke zu einer der wichtigsten Säulen in unserer Abwehr entwickelt. Zudem reift er immer mehr zum Führungsspieler heran. Daher war es klar, dass wir mit Donovan den Weg weitergehen wollen. Er soll auch in Zukunft ein zentraler Turm in der roten Abwehr sein.“

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