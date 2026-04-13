Weltverband lässt Russen, Belarussen mit Hymne zu

Schon bei den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur waren einige russische und belarussische Sportler, die ein bestimmtes Zulassungsprozedere durchlaufen hatten, wieder dabei gewesen. Sie mussten allerdings unter neutraler Flagge starten. „Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass Schwimmbecken und Freiwasser weiterhin Orte bleiben, an denen Athleten aus allen Nationen in friedlichem Wettkampf zusammenkommen können“, wird Husain Al Musallam, Präsident von World Aquatics, in der Mitteilung zitiert.