Lamine Yamal sorgt auf Instagram für Verwirrung

Lamine Yamal sorgt für Verwirrung im Netz! Grund: Der Barcelona-Star änderte vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid sein Profilbild auf Instagram und gab damit seinen 41 Millionen Followern ein kleines Rätsel auf.
Denn anstatt sich im Profilbild zu präsentieren, zeigte LeBron James mit einigen Pokalen. Was uns der Spanier damit sagen will?
Extra-Motivation
Das neue Profilbild vom NBA-Superstar soll wohl eine Portion Extra-Motivation sein. Frei nach dem Motto: Auch nach dem 0:2 im Hinspiel ist für Barcelona noch alles möglich. So wie eben damals für LeBron James. Der hatte 2016 mit den Cleveland Cavaliers den Titel geholt – nachdem sie einen 1:3-Rückstand gegen die Golden State Warriors aufgeholt hatten ...
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