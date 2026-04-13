Lamine Yamal sorgt auf Instagram für Verwirrung



Extra-Motivation

Das neue Profilbild vom NBA-Superstar soll wohl eine Portion Extra-Motivation sein. Frei nach dem Motto: Auch nach dem 0:2 im Hinspiel ist für Barcelona noch alles möglich. So wie eben damals für LeBron James. Der hatte 2016 mit den Cleveland Cavaliers den Titel geholt – nachdem sie einen 1:3-Rückstand gegen die Golden State Warriors aufgeholt hatten ...