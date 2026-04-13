Dynevor verrät wahren Grund für „Bridgerton“-Aus

Im Serienhit „Bridgerton“ war Phoebe Dynevor die Hauptdarstellerin der Auftaktstaffel. Nach kurzem Erscheinen auch in der zweiten Staffel als Daphne Bridgerton scheint sie die Serie verlassen zu haben. Die britische Schauspielerin taucht weder in der dritten noch in der aktuellen vierten Staffel des Netflix-Erfolgs auf. Doch was ist der wahre Grund dafür?
Auf die Frage, ob sie sich entschieden habe, die Show zu verlassen, antwortete Dynevor nun in einem Video-Interview des Portals „Collider“ mit „Nein“.
„Würde jederzeit zurückkehren“
Die 30-Jährige ergänzte: „Ich kann nur für mich selbst sprechen: Ich würde jederzeit zurückkehren, wenn ich gefragt würde.“ Aber sie wurde bisher nicht angerufen, sagt sie in einem auf Instagram veröffentlichten Auszug des Interviews.
„Bridgerton“ zählt zu den Aushängeschildern des Streamingdienstes Netflix und zu den meistgestreamten englischsprachigen Serien. Die von Chris Van Dusen geschaffene und von Shonda Rhimes produzierte Serie spielt in einem fiktiven London des 19. Jahrhunderts.
Neue Staffel bestätigt
Es geht um Liebeswirren und Bälle in der britischen High Society, die von der mysteriösen Autorin Lady Whistledown beobachtet und kommentiert werden.Die Serie beruht auf einer Romanreihe der US-Autorin Julia Quinn.
Ende März bestätigte Netflix den Produktionsstart für die nächsten Episoden.
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