Dynevor verrät wahren Grund für „Bridgerton“-Aus

Im Serienhit „Bridgerton“ war Phoebe Dynevor die Hauptdarstellerin der Auftaktstaffel. Nach kurzem Erscheinen auch in der zweiten Staffel als Daphne Bridgerton scheint sie die Serie verlassen zu haben. Die britische Schauspielerin taucht weder in der dritten noch in der aktuellen vierten Staffel des Netflix-Erfolgs auf. Doch was ist der wahre Grund dafür?