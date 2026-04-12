Zwei Kilometer Umweg wegen neuer Einbahn

Höhere Verkehrssicherheit

Von der zuständigen MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) heißt es dazu: „Die Einbahnregelung wurde in Abstimmung mit dem Bezirk umgesetzt. Im Rahmen der Umgestaltung wurde die Aufenthaltsqualität in der Prager Straße verbessert, indem neue Grünflächen geschaffen und 21 neue Bäume gepflanzt wurden.“ Und: Laut Stadt sorge die Einbahnführung für zusätzliche Verkehrsberuhigung und somit für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das sehen die Anrainer, durch deren Wohnstraßen aufgrund der Einbahn inzwischen vermehrt Autos fahren, wohl anders.