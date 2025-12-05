Vorteilswelt
„Kein Garagenplatz“

Floridsdorf: Mann parkt Ferrari auf seinem Balkon

Wien
05.12.2025 13:23
Ein Mann ließ seinen Ferrari kurzerhand auf seinem Balkon abstellen.
Ein Mann ließ seinen Ferrari kurzerhand auf seinem Balkon abstellen.(Bild: TikTok/Sternwerk7)

Das Aufheulen von Motoren ließ die Anrainer eines Wohnkomplexes in Wien Floridsdorf zuletzt staunen. Weil ein Autoliebhaber keinen Garagenstellplatz für sein Auto bekommen hatte, stellte er den Ferrari kurzerhand auf seinem Balkon ab.

Sein Ferrari sei kein Snowmobil, deshalb beschloss Amar Dezic, seinen Sportwagen über den Winter sicher zu parken. Das teure Auto einfach auf der Straße stehenzulassen, kam für ihn nicht infrage. Doch in seiner Wohnanlage in Floridsdorf waren schon alle Garagenplätze belegt.

Mann wurde kreativ bei der Überwinterung des Autos
„Dann mach ich‘s einfach wie in Dubai“, dachte sich der Auto-Freak. Dort haben viele Wohnungen Aufzüge speziell für die Autos und bringen die noblen Fahrzeuge so in direkt in die Luxuswohnungen der Besitzer. Weil es das in Floridsdorf nicht gibt, bestellte Amar einen Kran. Der hievte das 1400 Kilo schwere Fahrzeug direkt auf seinen Balkon. 

Ferrari ist Schmuckstück des Autoliebhabers
Der Unternehmer betreibt eine Tuning-Werkstatt und einen Autoteilehandel in Wien. Zu seiner Autosammlung zählt er einige teure Autos der Marken BMW bis Porsche. Der rund 300.000 Euro teure Ferrari 296 GTB ist sein ganzer Stolz. Eigentlich wollte er noch einen Glaskasten für sein Auto am Balkon errichten lassen, sagte er der „BILD“. Auf TikTok findet man Videos von Amar Dezic, wie er neben seinem Ferrari am Balkon Kaffee trinkt.

Polizei: Parken auf Balkon nicht zulässig
Doch dazu kam es nicht: Nur eine Woche, nachdem Dezic sein Auto auf dem Balkon abstellen lassen hatte, bekam er Post von der Polizei. Die Nachricht lautete, der Wagen muss vom Balkon runter, weil Brandgefahr bestehe. Am Freitag wurde das Auto schon wieder vom Balkon heruntergehoben. Er wird wohl in der Firmenhalle des 28-Jährigen überwintern.

