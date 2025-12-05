Floridsdorf: Mann parkt Ferrari auf seinem Balkon

Ferrari ist Schmuckstück des Autoliebhabers

Der Unternehmer betreibt eine Tuning-Werkstatt und einen Autoteilehandel in Wien. Zu seiner Autosammlung zählt er einige teure Autos der Marken BMW bis Porsche. Der rund 300.000 Euro teure Ferrari 296 GTB ist sein ganzer Stolz. Eigentlich wollte er noch einen Glaskasten für sein Auto am Balkon errichten lassen, sagte er der „BILD“. Auf TikTok findet man Videos von Amar Dezic, wie er neben seinem Ferrari am Balkon Kaffee trinkt.