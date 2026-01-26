Jagd auf Parksünder: Wien setzt Spezialautos ein

In Wien geht es nicht so ganz so schnell

Beispiele gibt es europaweit jedenfalls bereits einige: Derartige Scan-Cars sind nämlich schon in über 80 europäischen Städten erfolgreich im Einsatz, wie in Amsterdam, Paris oder Prag. Doch so schnell wie in diesen Metropolen werde man nicht sein, sagt Sima. Denn: In Wien gibt es immer noch Parkscheine aus Papier, die hinter die Windschutzscheibe gelegt werden müssen.