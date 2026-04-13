Alterseinsamkeit im Fokus des Landtags

Kritisch sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Land keine Datenerhebung zum Thema Alterseinsamkeit mache. Die Wirkung der bestehenden Maßnahmen und Angebote werde derzeit in keiner Weise gemessen. Die schwarz-blaue Landesregierung wisse also nicht, wie viele Menschen in Vorarlberg konkret von Alterseinsamkeit betroffen sind und welche der derzeitigen Angebote wirklich ankommen und wirken. Der Plan der Sozialdemokraten sieht vor, eine verbindliche Gesamtstrategie zu entwerfen. Diese müsse bestehende Angebote bündeln, deren Wirkung evaluieren und stärker auf besonders betroffene Gruppen eingehen, also etwa auf Frauen. Zudem dürfe sich das Land nicht dauerhaft auf den Einsatz Ehrenamtlicher verlassen, sondern müsse selbst tätig werden.