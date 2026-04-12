Wiener stürmten den Steiermark-Frühling

Viereinhalb Tage lang stellten die Steirer wieder den Wiener Rathausplatz auf den Kopf: Die 27. Auflage des Steiermark-Frühlings war ein voller Erfolg. Zum erst zweiten Mal nach 2024 strömten mehr als 200.000 Besucher zum weiß-grünen Hochfest in der Bundeshauptstadt.