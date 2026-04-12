Wiener stürmten den Steiermark-Frühling

Diese Bilanz lässt sich sehen: Mehr als 200.000 Gäste besuchten den diesjährigen Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz. Neben hochkarätigen Köchen und feinster Kulinarik sorgten vielfältige Konzerte und die Auftritte der Erlebnisregionen für ein spannendes Programm.
Viereinhalb Tage lang stellten die Steirer wieder den Wiener Rathausplatz auf den Kopf: Die 27. Auflage des Steiermark-Frühlings war ein voller Erfolg. Zum erst zweiten Mal nach 2024 strömten mehr als 200.000 Besucher zum weiß-grünen Hochfest in der Bundeshauptstadt.
„Danke, Wien! Und mein Dank gilt auch den 1600 steirischen Gastgebern – die Mischung aus Lebendigkeit, Lebensfreude und bewährten Stärken rund um Kulinarik und Urlaub begeistert Jahr für Jahr“, freut sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).
Rundum zufrieden natürlich auch Tourismus-Chef Michael Feiertag. Sein magischer Bühnenmoment: „Als De Zwa spontan mit Egon 7 und Caro Fux spielten – Gänsehaut!“ Nächstes Jahr steigt der Steiermark-Frühling von 31. März bis 4. April.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.