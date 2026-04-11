Real am Boden: Mbappe voll Blut, Arbeloa voll Wut

Mbappe „frisst“ Ellbogen

Die Gemüter erhitzte vor allem eine Szene in der 87. Minute. Edelstürmer Kylian Mbappé (27) wird schlängelt sich in den Strafraum, lässt einen Verteidiger aussteigen (war da schon ein Foul von Mbappe dabei?), dann kommt Vitor Reis angerauscht. Der stoppt Mbappe, noch bevor dieser sich zum Abschluss bereit machen hätte können. Reis Ellbogen wandert in die Höhe – Zielgebiet: Mbappes Gesicht. Tatsächlich „frisst“ der Franzose den Oberarm seines Gegenspielers und geht zu Boden. Elferpfiff? Fehlanzeige.