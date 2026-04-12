Erfolgreiche „Lerntafel“ steht vor dem Schließen

Dmytro war in der Ukraine in einer stablilen, privaten und beruflichen Situation – dann brach der Krieg aus. Drei Jahre später hat er einen fixen Beruf als Gärtner in Niederösterreich. Ihn, andere Erwachsene und Kinder unterstützte das Team der „Lerntafel“ durch eine familiäre Atmosphäre nicht nur sprachlich, sondern auch emotional. Nun steht die Einrichtung vor dem Ende: Förderungen, die im Rahmen von Covid geschaffen worden waren, laufen demnächst aus!