Hunderte Festnahmen bei Demonstration in London

Stiller Protest im Sitzen am Trafalgar Square

Hunderte Menschen hatten sich auf dem Trafalgar Square im Zentrum der britischen Hauptstadt zu einem stillen Protest versammelt. Viele der Teilnehmer hielten Plakate mit der Aufschrift: „Ich bin gegen Völkermord, ich unterstütze Palestine Action“. Am frühen Abend waren laut Polizei immer noch Demonstrierende vor Ort. Die Demonstranten, von denen einige schwarz-weiße palästinensische Tücher trugen und palästinensische Flaggen schwenkten, saßen auf dem Boden oder auf Campingsessel