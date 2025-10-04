Krawalle und Festnahmen in London und Rom

Neben einem unabhängigen palästinensischen Staat machten sich die Teilnehmer auch für einen Rücktritt Melonis stark. Am Ende der Demonstration kam es zu Zusammenstößen zwischen Linksradikalen und der Polizei nahe des Bahnhofs Termini. Einige vermummten Demonstranten warfen Rauchbomben auf die Sicherheitskräfte. Ein Auto wurde in Brand gesteckt. Zudem stellten einige Protestierende Müllcontainer auf die Straßen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, nachdem Demonstranten intensiv Molotow-Flaschen und Böller auf die Polizei geworfen hatten. 200 Personen wurden von der Polizei identifiziert.