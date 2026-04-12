Fünf Hausbewohner nach Heizungsbrand im Spital

Fünf Feuerwehren wurden in Buchkirchen zum Brand eines Heizungsraums eines Mehrparteienhauses alarmiert. Auch mithilfe von Wasser aus dem benachbarten Pool waren die Flammen rasch gelöscht, doch das Haus war bereits so stark verraucht, dass fünf der Hausbewohner mit Rauchgasvergiftungen ins Klinikum Wels gebracht wurden.
Um kurz vor Mitternacht wurden in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Buchkirchen alarmiert. Schnell war klar, dass der Elektroofen im dortigen Heizungsraum in Brand geraten war, weshalb auch die Feuerwehren Finklham, Haiding und Krenglbach hinzugezogen wurden.
Schnell wurden mehrere Löschwasserzuleitungen errichtet, eine davon aus dem Pool eines benachbarten Hauses. So wurde der Brand rasch gelöscht. Im Haus hatte sich allerdings bereits dichter Rauch ausgebreitet. Deswegen mussten fünf der Bewohner mit leichten Verletzungen in Form von Rauchgasvergiftungen ins Klinikum Wels gebracht werden.
Auch Polizei und Rettung waren im Einsatz gewesen. Die Feuerwehren führten nach „Brand Aus“ umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch, bevor die letzten Floriani gegen 3.15 Uhr wieder einrückten. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
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