Fünf Hausbewohner nach Heizungsbrand im Spital

Um kurz vor Mitternacht wurden in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Buchkirchen alarmiert. Schnell war klar, dass der Elektroofen im dortigen Heizungsraum in Brand geraten war, weshalb auch die Feuerwehren Finklham, Haiding und Krenglbach hinzugezogen wurden.