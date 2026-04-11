Rettungswagen nach Kollision mit Auto umgestürzt

In der Nacht auf Samstag waren die Retter selbst in einen Unfall verwickelt. Gegen 1.30 Uhr kam es im Linzer Stadtgebiet zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Am Samstag gegen 1.30 Uhr war ein Rettungswagen des Roten Kreuzes in Linz mit Blaulicht am Weg zu einem Einsatz. Als die Rettung bei einer Kreuzung in die Blumauerstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto.
Rettungswagen blieb auf der Seite liegen
Der Rettungswagen soll sich daraufhin laut Polizei im Kreis gedreht haben und ist in weiterer Folge umgestürzt. Sowohl die beiden Sanitäter als auch die Unfallgegner blieben unverletzt. Ein Patient war zum Unglückszeitpunkt keiner an Bord.
Anderes Team sprang ein
Der Notfall, zu dem die Rettung unterwegs gewesen wäre, wurde von einem anderen Fahrzeug übernommen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr stellten das havarierte Rettungsauto wieder auf die Reifen.
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