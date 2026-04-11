Rettungswagen nach Kollision mit Auto umgestürzt

Rettungswagen blieb auf der Seite liegen

Der Rettungswagen soll sich daraufhin laut Polizei im Kreis gedreht haben und ist in weiterer Folge umgestürzt. Sowohl die beiden Sanitäter als auch die Unfallgegner blieben unverletzt. Ein Patient war zum Unglückszeitpunkt keiner an Bord.