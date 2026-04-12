Deutschland schränkt Verkauf von Partydroge ein

Polizei: Lachgas-Missbrauch nahm massiv zu

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte die Gesetzespläne. Denn dass der Lachgaskonsum vor allem im Partykontext massiv zugenommen hatte, liege unter anderem an der unregulierten Verfügbarkeit. Zugleich für nötig hält die Gewerkschaft eine Aufklärungsoffensive. Und fraglich sei, ob die künftig noch zulässige Füllmenge niedrig genug ist – sie entspreche etwa einem Luftballonvolumen und könnte leicht für den Konsum missbraucht werden. Die deutsche Bundesärztekammer warb daher für eine begrenzte Abgabemenge und forderte außerdem ein Verbot für jede Form von Werbung und Sponsoring.