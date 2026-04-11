Asfinag startet mit Millionenprojekt auf A14

Das Investitionsvolumen beträgt 48 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten bleiben grundsätzlich immer zwei Spuren in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Die notwendigen Arbeiten im südseitigen Portalbereich des Ambergtunnels werden in der Nacht von 20 Uhr bis 5.30 Uhr mit Ausleitung und Umleitung über das untergeordnete Straßennetz je Richtungsfahrbahn durchgeführt. Die Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz bleibt grundsätzlich für den Verkehr geöffnet