Asfinag startet mit Millionenprojekt auf A14

Die Vorarlberger Autobahn A14 muss im Bereich Feldkirch – Frastanz saniert werden. Die zuständige Asfinag nimmt dafür einiges an Geldmitteln in die Hand, die Arbeiten starten bereits nächste Woche.
Am Montag startet die erste von insgesamt drei Bauphasen der Asfinag auf der A14 Rheintal/Walgauautobahn zwischen den Anschlussstellen Feldkirch-Frastanz und Nenzing-Bludesch. Es müssen die Fahrbahn saniert, zwei Brücken instand gesetzt und die Fahrbahnentwässerung erneuert werden. Die beiden weiteren Bauphasen sind für 2027 und 2028 geplant.
Das Investitionsvolumen beträgt 48 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten bleiben grundsätzlich immer zwei Spuren in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Die notwendigen Arbeiten im südseitigen Portalbereich des Ambergtunnels werden in der Nacht von 20 Uhr bis 5.30 Uhr mit Ausleitung und Umleitung über das untergeordnete Straßennetz je Richtungsfahrbahn durchgeführt. Die Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz bleibt grundsätzlich für den Verkehr geöffnet
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