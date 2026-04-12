Austria-Youngster wechselt in deutsche Bundesliga

Aleksa feierte in der zweiten Runde im Heimspiel gegen den WAC sein Bundesliga-Debüt. Seither kam der 18-jährige Wiener auf 13 Einsätze. Unter Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer und Sportboss Andreas Schicker soll Österreichs U19-Nationalspieler sofort Teil der Kampfmannschaft sein.