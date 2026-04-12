Austria-Youngster wechselt in deutsche Bundesliga

Der Deal ist fix! Wie die „Krone“ kurz vor dem Wiener Derby erfahren hat, wechselt Austrias Konstantin Aleksa im Sommer zur TSG Hofffenheim in die deutsche Bundesliga.
Aleksa feierte in der zweiten Runde im Heimspiel gegen den WAC sein Bundesliga-Debüt. Seither kam der 18-jährige Wiener auf 13 Einsätze. Unter Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer und Sportboss Andreas Schicker soll Österreichs U19-Nationalspieler sofort Teil der Kampfmannschaft sein.
Die Austria soll für ihren flinken Flügelspieler immerhin rund eine Million Euro an Ablöse erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.