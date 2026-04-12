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Austria-Youngster wechselt in deutsche Bundesliga

Bundesliga
12.04.2026 15:36
Konstantin Aleksa
Konstantin Aleksa(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Deal ist fix! Wie die „Krone“ kurz vor dem Wiener Derby erfahren hat, wechselt Austrias Konstantin Aleksa im Sommer zur TSG Hofffenheim in die deutsche Bundesliga.

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Aleksa feierte in der zweiten Runde im Heimspiel gegen den WAC sein Bundesliga-Debüt. Seither kam der 18-jährige Wiener auf 13 Einsätze. Unter Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer und Sportboss Andreas Schicker soll Österreichs U19-Nationalspieler sofort Teil der Kampfmannschaft sein. 

(Bild: APA/dpa/Marijan Murat)

Die Austria soll für ihren flinken Flügelspieler immerhin rund eine Million Euro an Ablöse erhalten.

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