Ringen um Klinikum nimmt „Blaulicht“-Fahrt auf

Personalfrage: Der Standort als stiller Wettbewerbsfaktor

Während in vielen Häusern der Pflegenotstand längst Realität ist, rückt ein Faktor immer stärker in den Vordergrund: die Erreichbarkeit. Hollabrunn setzt hier auf seine Lage an der Nordwestbahn. Wien ist direkt angebunden, die Wege bleiben kalkulierbar – ein Punkt, der im Wettbewerb um Fachkräfte entscheidend sein kann.