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Standort-Debatte

Ringen um Klinikum nimmt „Blaulicht“-Fahrt auf

Niederösterreich
12.04.2026 15:00
Wohin führt der Weg? In Hollabrunn hat sich nun ein Komitee gebildet, das das neue ...
Wohin führt der Weg? In Hollabrunn hat sich nun ein Komitee gebildet, das das neue Zentralklinikum in der Stadt ansiedeln möchte.(Bild: P. Huber)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Hollabrunn im Poker um das neue Zentralklinikum: Die Weinviertel-Metropole bringt sich als „Green Hospital“ ins Spiel!

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Im Rennen um das neue Landesklinikum spitzt sich die Standortfrage stetig zu. Hollabrunn versucht dabei, mit einem klar formulierten Gesamtpaket zu punkten - und stellt dabei das Konzept eines „Green Hospital“ ins Zentrum der Argumentation.

„Green Hospital“ als ökologisches Lockmittel 
Es ist ein Begriff, der in der Debatte zunehmend Gewicht bekommt: das „Green Hospital“. In Hollabrunn versteht man darunter ein Klinikmodell, das Energie nicht nur verbraucht, sondern weitgehend selbst erzeugt – aus regionalen, erneuerbaren Quellen für Strom, Wärme und Kühlung.

Das Ziel: ein Spitalsbetrieb, der sich langfristig von fossilen Preissprüngen abkoppelt und Betriebskosten planbarer macht. In Zeiten explodierender Energiekosten gewinnt dieses Argument politisches Gewicht.

Personalfrage: Der Standort als stiller Wettbewerbsfaktor
Während in vielen Häusern der Pflegenotstand längst Realität ist, rückt ein Faktor immer stärker in den Vordergrund: die Erreichbarkeit. Hollabrunn setzt hier auf seine Lage an der Nordwestbahn. Wien ist direkt angebunden, die Wege bleiben kalkulierbar – ein Punkt, der im Wettbewerb um Fachkräfte entscheidend sein kann.

„Wenn ein Spital Personal halten und gewinnen will, spielt die tägliche Erreichbarkeit eine zentrale Rolle“, betont der Mediziner Dr. Gunther Leeb, Allgemein-, sowie Familien- und Sportmediziner und zusätzlich Lehrbeauftragter der Medizinischen Universität Wien.

„Baureife und Personal“: Standort mit Vorsprung
Während andere Varianten noch im planerischen Detail stecken, verweist das Hollabrunner Komitee auf eine weitgehend vorbereitete Ausgangslage. Infrastruktur für Energie, Wasser, Kanal und Telekommunikation ist vorhanden oder vorgesehen integriert. Auch ein Hubschrauberlandeplatz sei Teil der Planung.

Hinzu komme ein ökologisch sensibler Punkt in Sachen Bodenfraß: gebaut werden soll auf bereits versiegelter Fläche – ein Argument, das in Zeiten von Bodenverbrauch und Klimadiskussionen zunehmend Gewicht bekommt.

Versorgung neu gedacht – ohne Doppelstrukturen
Auch im regionalen Gefüge wird der Standort bei dieser regionalen Offensive eingeordnet. Hollabrunn versteht sich als Ergänzung im westlichen Weinviertel, nicht als Konkurrenz zu bestehenden Großkliniken. Ziel sei eine bessere Feinverteilung der Versorgung, insbesondere in zeitkritischen Fällen.

Befürworter argumentieren mit kürzeren Wegen in ländliche Regionen und einer Entlastung zentraler Spitalsstandorte.

Fazit: Hollabrunn bringt sich in der Standortdebatte mit einem klaren Dreiklang in Stellung: „Green Hospital“-Energiekonzept, starke Pendelanbindung und baureife Infrastruktur. Ob dieses Paket am Ende politisch den Ausschlag gibt, bleibt offen – der Ton in der Debatte jedenfalls wird spürbar härter.

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