SPÖ und NEOS wollen Managergehälter beschränken

„Eine Beschränkung der Managergehälter ist ein Wunsch an die Reform und wird sicher Thema sein. In bestehende Verträge können wir natürlich nicht eingreifen“, lässt Medienminister Andreas Babler die „Krone“ wissen. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter spricht von „Auswüchsen durch Altverträge“, die es künftig nicht mehr geben solle.

Stiftungsrat soll verkleinert werden

Auch eine Verkleinerung des Stiftungsrates, der mit 35 Mitgliedern deutlich größer ist als die Aufsichtsgremien in der Schweiz oder Deutschland, ist im Gespräch. „Das wird alles Thema sein bei der ORF-Reform, die im Regierungsprogramm vereinbart ist. Start dafür ist ein breit angelegter Konvent im Herbst“, so Babler.