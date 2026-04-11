Brennender Mistkübel rief Florianis auf den Plan

Die Freiwillige Feuerwehr Hard, die mit zwei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften vor Ort war, führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Eine Passantin hatte das Feuer auf dem Weg zur Arbeit bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang nicht festgestellt werden.