Brennender Mistkübel rief Florianis auf den Plan

In der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren nach Hard in Vorarlberg ausrücken. Grund war ein brennender Mülleimer. Wie sich das Feuer dort entzündet hat, ist bislang noch nicht geklärt.
In der Nacht auf Samstag, um 4.57 Uhr, wurde den Einsatzkräften ein brennender Mülleimer in der Nähe einer Bushaltestelle in der Lochbachstraße in Hard gemeldet. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe eines mitgeführten Feuerlöschers eindämmen.
Die Freiwillige Feuerwehr Hard, die mit zwei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften vor Ort war, führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Eine Passantin hatte das Feuer auf dem Weg zur Arbeit bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang nicht festgestellt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.