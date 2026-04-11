Drogen-Hobbyköche mixen Chemiebombe in Wohnviertel

Dazu wurde ein eigentlich als Tischfußball-Klub gedachtes 200-Quadratmeter-Kellerlokal angemietet. Dann bestellten die Verdächtigen im Alter von 39 und 42 Jahren Dutzende Liter von fünf verschiedenen Chemikalien, die auch für den Bombenbau verwendet werden. Unter anderem hochgiftiges Quecksilberchlorid, Methanol oder ätzende Schwefelsäure.

Stümper hantierten mit hochgefährlichen Giftstoffen

Damit wollten die stümperhaften Hobby-Drogenköche Crystal Meth oder Speed herstellen. Die Gefahr: nur ein Milligramm zu viel oder falsch gemischt, könnte schon eine verheerende Explosion auslösen „Entweder sie hätten mit dem Stoff wegen der falschen Dosierung reihenweise Süchtige vergiftet oder sich und das halbe Haus in die Luft gesprengt“, bringt es ein Ermittler drastisch auf den Punkt.