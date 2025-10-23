Pfarrer versuchte Meth zu kochen – aus Liebe …

„Das war alles nur Theater“

Denn von der katholischen Kirche habe sich der 39-Jährige völlig gelöst: „Ich war damals in einer unfassbaren Lebenskrise. Es war das Ende der Welt. Ich wurde zwar von der Gemeinde geliebt und immer wieder gelobt, aber das hat mich bedrückt. Das war alles nur Theater, was ich gemacht hab“, spricht er über seine Zeit als Pfarrer. Er beichtet: „Ich weiß jetzt, dass ich schwul bin. Ich hab‘ mich total einsam gefühlt. Ich wollte unbedingt schnell aus der Kirche austreten.“