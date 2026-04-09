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Kuriose Wendung

Suche nach Kind führte Polizei zu Drogenbaron

Niederösterreich
09.04.2026 10:29
Neben Drogen wurden auch Waffen und Messer sichergestellt.
Neben Drogen wurden auch Waffen und Messer sichergestellt.(Bild: LPD NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Eine kuriose Wendung nahm ein Polizeieinsatz in Gumpoldskirchen im Bezirk Mödling: Denn ein möglicher Abgängigkeitsfall führte die Polizei in eine Garage, in der zwei Männer Drogen konsumierten. Bei anschließenden Hausdurchsuchungen wurden Crystal Meth, Ecstasy und Magic Mushrooms, aber auch 120 Kilo verbotene Pyrotechnik und diverse Waffen sichergestellt.

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Eine Mutter hatte den Fall Ende März ins Rollen gebracht. Sie hatte sich Sorgen gemacht, weil ihr Kind nicht zu ihr nach Hause gekommen war und bei der Polizei angerufen. Die Beamten rückten daraufhin aus und fuhren auch zu dessen Vater. Doch dann sollte die gewöhnliche Nachschau – das Kind wurde dort angetroffen – eine dramatische Wendung nehmen, nachdem starker Cannabisgeruch die Aufmerksamkeit der Beamten auf die Garage in dem Haus gelenkt hatte.

Im Haus eingesperrt
Dort wurde der Bewohner (43) und ein 34-jähriger Mann mit mehreren Gramm Suchtgift angetroffen. Beim Anblick der Polizei flüchtete der 43-Jährige ins Haus und sperrte sich ein. Nachdem er sich nicht kooperativ gezeigt hatte, mussten die Uniformierten gewaltsam in das Haus eindringen. Im Inneren wurden anschließend mehrere Gramm Kokain und Cannabis sichergestellt, der Bewohner wurde angezeigt.

Die aufgefundene Pyrotechnik wurde beschlagnahmt.
Die aufgefundene Pyrotechnik wurde beschlagnahmt.(Bild: LPD NÖ)

Bei der Hausdurchsuchung des jüngeren Mannes in Wien sollte sich dieser als bewaffneter Drogenbaron herausstellen. 500 Gramm Cannabis, 110 Gramm Ecstasy, 40 Gramm Kokain, 20 Behältnisse mit Crystal Meth, etwa 150 Gramm Amphetamine und Methamphetamine, diverse Säckchen mit derzeit noch unbekanntem Pulver sowie Magic Mushrooms und mehrere Medikamenten- und Tablettenpackungen wurden bei ihm sichergestellt.

Waffen und Pyrotechnik gebunkert
Gleichzeitig bunkerte der Wiener rund 120 Kilo Pyrotechnik der verbotenen Kategorien F3 und F4, knapp die Hälfte davon hatte er manipuliert und mit elektrischen Zündern versehen. Doch nicht nur das: Auch diverse Waffen wie Schreckschusspistolen, Pfefferspray und Messer wurden in seiner Wohnung gefunden – und das trotz aufrechtem Waffenverbot. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

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