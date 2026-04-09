Suche nach Kind führte Polizei zu Drogenbaron

Eine Mutter hatte den Fall Ende März ins Rollen gebracht. Sie hatte sich Sorgen gemacht, weil ihr Kind nicht zu ihr nach Hause gekommen war und bei der Polizei angerufen. Die Beamten rückten daraufhin aus und fuhren auch zu dessen Vater. Doch dann sollte die gewöhnliche Nachschau – das Kind wurde dort angetroffen – eine dramatische Wendung nehmen, nachdem starker Cannabisgeruch die Aufmerksamkeit der Beamten auf die Garage in dem Haus gelenkt hatte.