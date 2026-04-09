Grödig setzt weiterhin auf Trainer Arsim Deliu

In Grödig zieht man künftig weiterhin an einem Strang. Der Tabellenführer der Salzburger Liga und Trainer Arsim Deliu verlängern die Zusammenarbeit. Der 40-Jährige geht somit im Sommer in seine vierte Saison als Chefcoach im Schatten des Untersbergs.
Sie halten am Trainer fest und stellen die Weichen für die kommende Saison: Seit Jänner 2023 schwingt Arsim Deliu das Zepter des Cheftrainers bei Salzburg Ligist Grödig und wird das auch künftig tun. Der 40-Jährige verlängerte bei den Flachgauern um eine weitere Saison. Dabei seien die letzten Monate allerdings nicht reibungslos verlaufen.
„Ich finde das absolut hervorragend, dass Arsim bei uns bleibt. Ich bin im Sommer nach Grödig gestoßen und ich habe ehrlicherweise schon gemerkt, dass er und auch ich etwas skeptisch waren. Ich kann das schon verstehen. Jeder hat seinen Ruf, der nicht immer den Tatsachen entspricht. In den letzten Wochen haben wir aber viel miteinander gesprochen und waren uns dann auch schnell einig“, freut sich Präsident Christian Schweiger.
Grödig startet nach Trainer-Entscheidung mit Spielergesprächen
Der Schritt sei auch deshalb wichtig, um der Mannschaft im Aufstiegsrennen – die Flachgauer haben aktuell 14 Punkte Vorsprung auf Rang drei – die nötige Ruhe zu geben und weitere wichtige Zukunftsentscheidungen zu treffen. „Wir waren uns schon länger einig, weil es einfach passt. Für den Klub ist es wichtig, dass er Gewissheit hat. Nur so können wir uns auf die anstehenden Spiele bestens vorbereiten und die nächsten Wochen nutzen, um mit den Spielern in die Gespräche zu gehen“, ist Deliu, der zuvor Eugendorf und Altenmarkt trainierte, sicher.
Für den Klub ist es wichtig, dass er Gewissheit hat.
Arsim DELIU, Cheftrainer SV Grödig
Bild: Andreas Tröster
Am Freitag (18.15) trifft Deliu mit seinen Grödigern auf die abstiegsbedrohten Henndorfer (12.).
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