Grödig setzt weiterhin auf Trainer Arsim Deliu

Grödig startet nach Trainer-Entscheidung mit Spielergesprächen

Der Schritt sei auch deshalb wichtig, um der Mannschaft im Aufstiegsrennen – die Flachgauer haben aktuell 14 Punkte Vorsprung auf Rang drei – die nötige Ruhe zu geben und weitere wichtige Zukunftsentscheidungen zu treffen. „Wir waren uns schon länger einig, weil es einfach passt. Für den Klub ist es wichtig, dass er Gewissheit hat. Nur so können wir uns auf die anstehenden Spiele bestens vorbereiten und die nächsten Wochen nutzen, um mit den Spielern in die Gespräche zu gehen“, ist Deliu, der zuvor Eugendorf und Altenmarkt trainierte, sicher.