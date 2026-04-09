Puch vermeldet Heimkehr von Marinko Sorda

Sorda hatte zuletzt angekündigt, aus familiären Gründen kürzertreten zu wollen. Nun folgen den Worten Taten. Denn wie Puch am Donnerstagabend auf sozialen Medien bekannt gab, kehrt der verlorene Sohn im Sommer nach 15 Jahren zu den Tennengauern zurück. „Er wohnt fünf Minuten vom Platz weg, das geht sich gut aus“, erklärt Trainer-Sportchef Daniel Buhacek. „Auch für uns war es am Anfang etwas unrealistisch, aber so freuen wir uns über eine Topverstärkung.“