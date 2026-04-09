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Salzburger Liga

Puch vermeldet Heimkehr von Marinko Sorda

Salzburg
09.04.2026 22:30
Sorda (re.) kehrt nach 15 Jahren zu seinem Heimatverein zurück.
Sorda (re.) kehrt nach 15 Jahren zu seinem Heimatverein zurück.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ging es ganz schnell. Als bekannt wurde, das Aufstiegsheld Marinko Sorda im Sommer Zweitligist Austria Salzburg verlassen würde, streckte Salzburger Liga-Klub Puch die Fühler nach dem verlorenen Sohn aus. Und der packte die Gelegenheit gleich beim Schopf.

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Sorda hatte zuletzt angekündigt, aus familiären Gründen kürzertreten zu wollen. Nun folgen den Worten Taten. Denn wie Puch am Donnerstagabend auf sozialen Medien bekannt gab, kehrt der verlorene Sohn im Sommer nach 15 Jahren zu den Tennengauern zurück. „Er wohnt fünf Minuten vom Platz weg, das geht sich gut aus“, erklärt Trainer-Sportchef Daniel Buhacek. „Auch für uns war es am Anfang etwas unrealistisch, aber so freuen wir uns über eine Topverstärkung.“

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Darüber hinaus will der Klub, der weiter offiziell den Klassenerhalt anpeilt, am Boden bleiben. „Wir haben zuletzt Anthering und Henndorf nicht geschlagen. So ein Transfer macht uns also nicht gleich zum Titelkandidaten.“ Eine Galionsfigur steht dem Traditionsklub aber jedenfalls künftig zur Verfügung. Die 20. Runde der Salzburger Liga beginnt am Freitag mit fünf Spielen. Puch selbst empfängt erst am Samstag Bramberg.

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