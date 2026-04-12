Krisensichere Rezepte aus Großmutters Zeiten

Lungauer Klassiker: Rahmkoch

Üppig kommt auch dieser Lungauer Klassiker daher: der Rahmkoch, Rezept siehe rechts. Früher wurde dieser vor allem auf den Almen von Sennerinnen und Sennern zubereitet. Hergestellt wurde er aus Zutaten, die auf der Alm verfügbar waren. Butter, Weizenmehl, Schlagobers und Zucker bilden die Grundbasis der Lungauer Spezialität. Kleiner Tipp von Angelika Wirnsperger: Beim Rühren sollte man Geduld mitbringen. Anschließend die Masse in eine Rehrückenform gießen und rund 24 Stunden erkalten lassen.