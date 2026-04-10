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Brachten Ideen ein

So haben die Bürger ihren Minnesheimpark gestaltet

Salzburg
10.04.2026 19:21
So sieht der neugestaltete Park aus
So sieht der neugestaltete Park aus(Bild: SPÖ Salzburg-Stadt)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Salzburger Stadtteils Gnigl hatten es in der Hand: Sie konnten Wünsche und Vorschläge einbringen, wie der neugestaltete Minnesheimpark aussehen soll. Nun eröffnete der Park neu und hat sich zum Begegnungsraum für alle Generationen weiterentwickelt.

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Am Freitag feierte der Park seine offizielle Neueröffnung nach der Umgestaltung. Rund 200.000 Euro aus dem Budget der Magistratsabteilung 7/02 – Stadtgärten ist in die Parkanlage geflossen.

Im Zuge der Neugestaltung entstanden unter anderem neue, moderne Sitzmöglichkeiten sowie ein Wasserspielplatz, der insbesondere Kinder freuen dürfte.

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Auch infrastrukturelle Maßnahmen wurden umgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauamt erfolgte eine notwendige Kanalsanierung im Bereich der bestehenden WC-Anlage.

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