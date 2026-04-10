So haben die Bürger ihren Minnesheimpark gestaltet

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Salzburger Stadtteils Gnigl hatten es in der Hand: Sie konnten Wünsche und Vorschläge einbringen, wie der neugestaltete Minnesheimpark aussehen soll. Nun eröffnete der Park neu und hat sich zum Begegnungsraum für alle Generationen weiterentwickelt.
Am Freitag feierte der Park seine offizielle Neueröffnung nach der Umgestaltung. Rund 200.000 Euro aus dem Budget der Magistratsabteilung 7/02 – Stadtgärten ist in die Parkanlage geflossen.
Im Zuge der Neugestaltung entstanden unter anderem neue, moderne Sitzmöglichkeiten sowie ein Wasserspielplatz, der insbesondere Kinder freuen dürfte.
Auch infrastrukturelle Maßnahmen wurden umgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauamt erfolgte eine notwendige Kanalsanierung im Bereich der bestehenden WC-Anlage.
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