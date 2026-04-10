Fahrraddiebe weniger erfolgreich als im Vorjahr

Im Vorjahr sind rund 13 Prozent weniger Fahrräder entwendet worden als noch 2024. Der Verkehrsclub Österreich spricht dabei von einem deutlichen Rückgang. Welche Faktoren zusätzlich zu den hochwertigeren Sicherungssystemen noch zu einer Reduktion an Diebstählen beigetragen haben ...
Während es im Vorjahr noch 19.455 Fahrraddiebstähle hierzulande gab, ist die Zahl dieses Jahr um 13 Prozent geringer. 16.932 Entwendungen wurden laut dem Innenministerium der Polizei gemeldet. Der Sprecher des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) Christian Gratzer spricht dabei von einem deutlichen Rückgang. „Das ist der zweitniedrigste Wert seit dem Jahr 2000. Nur im Jahr 2022 gab es mit 16.824 weniger Fahrraddiebstähle als im Vorjahr.“
Hotspots sind Landeshauptstädte
Trotz der Abnahme der Diebstähle gibt es noch Luft nach oben. Zwei Drittel der Fahrräder verschwanden in den Landeshauptstädten, am meisten in Salzburg, mit insgesamt 66 pro 10.000 Einwohner. Regional gab es die größten Rückgänge im Burgenland, Kärnten und Niederösterreich. In Wien sank die Zahl der Diebstähle absolut am stärksten. Dabei ist die Aufklärungsquote mit 9,3 Prozent relativ überschaubar – 1570 Fahrraddiebstähle konnten geklärt werden. Insgesamt gibt es hierzulande mehr als sieben Millionen Fahrräder.
Warum die Langfinger weniger erfolgreich waren
Langfristig zeigt sich ein klarer Rückgang: Vor zehn Jahren wurden noch deutlich mehr Fahrräder gestohlen. Gründe dafür sind laut dem VCÖ beispielsweise bessere Sicherungssysteme aufgrund höherpreisiger Fahrräder. Außerdem sei das Bewusstsein für sicheres Absperren gestiegen und es gibt ein größeres Angebot an Abstellplätzen und Radboxen, etwa bei Bahnhöfen.
Der VCÖ fordert noch mehr sichere Abstellmöglichkeiten, um die Anzahl an Diebstählen weiter einzudämmen – vor allem an stark frequentierten Orten und bei Haltestellen. Zusätzlich wird empfohlen, Fahrräder immer korrekt abzusperren, hochwertige Modelle zu versichern und die Rahmennummer zu notieren, um sie im Fall eines Diebstahls leichter identifizieren zu können.
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