Fahrraddiebe weniger erfolgreich als im Vorjahr

Hotspots sind Landeshauptstädte

Trotz der Abnahme der Diebstähle gibt es noch Luft nach oben. Zwei Drittel der Fahrräder verschwanden in den Landeshauptstädten, am meisten in Salzburg, mit insgesamt 66 pro 10.000 Einwohner. Regional gab es die größten Rückgänge im Burgenland, Kärnten und Niederösterreich. In Wien sank die Zahl der Diebstähle absolut am stärksten. Dabei ist die Aufklärungsquote mit 9,3 Prozent relativ überschaubar – 1570 Fahrraddiebstähle konnten geklärt werden. Insgesamt gibt es hierzulande mehr als sieben Millionen Fahrräder.