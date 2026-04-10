Fahrraddiebe schlugen 2025 exakt 1004 Mal zu

In Vorarlberg wurden im Vorjahr mit 1004 exakt so viele Fahrraddiebstähle gemeldet wie im Jahr 2024, informierten die Zuständigen der Mobilitätsorganisation VCÖ. Damit liegt das Ländle weit unter dem Bundesschnitt, denn österreichweit sank die Zahl der Fahrraddiebstähle gegenüber 2024 um 13 Prozent.
Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist aber auch in Vorarlberg ein Rückgang bei den Fahrraddiebstählen erkennbar. Im Jahr 2009 gab es nämlich 1609 Vorfälle, im Jahr 2001 sogar 2149. Zudem ist die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer ist in den vergangenen 25 Jahren deutlich gestiegen. „Gründe für die rückläufigen Zahlen sind unter anderem ein stärkeres Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren. Die Qualität der Sicherungssysteme und Fahrradschlösser wurde besser und es gibt mehr sichere Abstellplätze“, analysiert VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. So gebe es in Vorarlberg mittlerweile bei mehreren Bahnhöfen absperrbare Radboxen.
Langfinger waren im Unterland besonders aktiv
Innerhalb Vorarlbergs wurden im Vorjahr im Bezirk Dornbirn mit 352 die meisten Fahrräder als gestohlen gemeldet, knapp vor dem Bezirk Bregenz mit 349. Am wenigsten Fahrräder wurden im Bezirk Bludenz mit 74 gestohlen, vor dem Bezirk Feldkirch mit 229.
Was die Aufklärungsquote angeht, wurden im Vorjahr 139 Fahrraddiebe geschnappt. Die Aufklärungsquote ist mit 13,8 Prozent niedrig. Der VCÖ empfiehlt, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so kann ein wiedergefundener Drahtesel leichter an den Besitzer zurückgegeben werden. Bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern wird eine Diebstahl-Versicherung empfohlen. Dabei sollte auch Teilediebstahl inkludiert sein.
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