Fahrraddiebe schlugen 2025 exakt 1004 Mal zu

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist aber auch in Vorarlberg ein Rückgang bei den Fahrraddiebstählen erkennbar. Im Jahr 2009 gab es nämlich 1609 Vorfälle, im Jahr 2001 sogar 2149. Zudem ist die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer ist in den vergangenen 25 Jahren deutlich gestiegen. „Gründe für die rückläufigen Zahlen sind unter anderem ein stärkeres Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren. Die Qualität der Sicherungssysteme und Fahrradschlösser wurde besser und es gibt mehr sichere Abstellplätze“, analysiert VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. So gebe es in Vorarlberg mittlerweile bei mehreren Bahnhöfen absperrbare Radboxen.