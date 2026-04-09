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„Vorsätzliche Tat“

Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet

Ausland
09.04.2026 15:17
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Im Gaza-Streifen ist am Mittwoch bei einem Drohnenangriff das Auto eines Al-Jazerra-Journalisten getroffen wurde. Mohammed Wascheha und eine weitere Person starben in dem Fahrzeug, das komplett ausbrannte. Der Sender spricht von einer vorsätzlichen Tat.

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„Al-Jazeera-Korrespondent Mohammed Washeha wurde im Gazastreifen getötet, nachdem eine israelische Drohne sein Auto angegriffen hatte“, so der Sender Al Jazeera Mubasher, ein Nachrichten- und Schwestersender von Al Jazeera, der seinen Sitz in Katar hat und in arabischer Sprache sendet. Er sei auf der Küstenstraße von Gaza unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug getroffen wurde, heißt es.

„Vorsätzliches und gezieltes Verbrechen“
Laut Angaben der britischen BBC hat Al Jazeera Mubasher die Tötung des palästinensischen Reporters verurteilt und den israelischen Drohnenangriff als „vorsätzliches und gezieltes Verbrechen“ bezeichnet. Washeba und eine weitere Person starben, als das Auto beim Angriff getroffen wurde und in Flammen aufging (siehe Video oben).

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Das israelische Militär behauptete, Washeba sei „ein Hamas-Terrorist“ gewesen, und erklärte, es habe den Angriff durchgeführt, weil er der Mann eine Bedrohung für seine Streitkräfte in dem Gebiet dargestellt habe.

Von Al Jazeera Mubasher gab es zunächst keine Stellungnahme, aber sowohl der TV- Sender als auch die Hamas haben zuvor bestritten, dass Washeba der bewaffneten Gruppe angehört habe.

Das Auto des Reporters ging beim Angriff in Flammen auf und brannte komplett aus.
Das Auto des Reporters ging beim Angriff in Flammen auf und brannte komplett aus.(Bild: AFP/Omar A-Qattaa)

Bereits mehr als 220 tote Journalisten
Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) erklärte laut BBC ebenfalls, es verurteile die Tötung von Washeb „auf das Schärfste“. Er sei der bereits elfte Al-Jazeera-Journalist, der seit Beginn des Krieges im Gazastreifen – wo seit einem halben Jahr ein brüchiger Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas besteht – getötet wurde. Demnach wurden im Gazastreifen binnen zweieinhalb Jahren mehr als 220 Journalisten getötet.

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