Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet

Bereits mehr als 220 tote Journalisten

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) erklärte laut BBC ebenfalls, es verurteile die Tötung von Washeb „auf das Schärfste“. Er sei der bereits elfte Al-Jazeera-Journalist, der seit Beginn des Krieges im Gazastreifen – wo seit einem halben Jahr ein brüchiger Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas besteht – getötet wurde. Demnach wurden im Gazastreifen binnen zweieinhalb Jahren mehr als 220 Journalisten getötet.