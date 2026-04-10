Wegen Donald Trump boomen jetzt die Elektro-Autos

Auf der Anzeige stehen 117 Euro. Bettina Burkl tankt in Salzburg ihren Audi mit Dieselmotor voll. „Ja, Wahnsinn!“, sagt die Salzburgerin angesichts des Preises. So wie ihr geht es derzeit vielen Menschen. Immer mehr Autofahrer ziehen daher in Erwägung, ein Elektroauto anzuschaffen. „Wir überlegen es uns auch“, sagt Burkl. Zwar stehe derzeit akut kein Neukauf an, trotzdem mache sie sich Gedanken. Die Reichweite und das Netz an Lademöglichkeiten machen ihr derzeit noch Sorgen: „Es soll für uns nicht kompliziert sein, wenn wir wo hinfahren wollen.“