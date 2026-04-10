Zucht außer Kontrolle: 250 Hunde in Haus entdeckt

„Im Netz glaubten viele, es wären KI-Fotos“

Die bittere Wahrheit: Die Bilder sind echt und zeigen das ganze Ausmaß eines dramatischen Falles von Tierleid. Mehr als 250 Hunde wurden aus dem Haushalt gerettet, viele davon Pudel-Mischlinge. Die Zustände vor Ort schockierten selbst erfahrene Einsatzkräfte der Organisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zutiefst. „Im Netz glaubten viele, es wären KI-Fotos. Aber sie sind echt“, stellte Leiterin Jo Hirst klar.