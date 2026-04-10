„Keine KI-Bilder“
Zucht außer Kontrolle: 250 Hunde in Haus entdeckt
In Großbritannien sind mehr als 250 Pudelmischlinge aus einem verwahrlosten Privathaushalt gerettet worden. Die Bilder lassen selbst erfahrene Tierhelfer erschaudern ...
Als die Aufnahmen aus dem britischen Haus im Netz kursierten, hielten zahlreiche Menschen sie zunächst für KI-generiert. Zu surreal wirken die Szenen: Dutzende Hunde, dicht an dicht in einem heruntergekommenen Wohnzimmer, völlig verdreckt und in erschreckendem Zustand.
„Im Netz glaubten viele, es wären KI-Fotos“
Die bittere Wahrheit: Die Bilder sind echt und zeigen das ganze Ausmaß eines dramatischen Falles von Tierleid. Mehr als 250 Hunde wurden aus dem Haushalt gerettet, viele davon Pudel-Mischlinge. Die Zustände vor Ort schockierten selbst erfahrene Einsatzkräfte der Organisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zutiefst. „Im Netz glaubten viele, es wären KI-Fotos. Aber sie sind echt“, stellte Leiterin Jo Hirst klar.
87 Hunde nahm ihre Tierschutzorganisation selbst auf – wenn auch nur mit Müh und Not. Der Rest kam vorerst bei anderen Einrichtungen unter. Der Fall zeigt aber ein wachsendes Problem: Immer öfter geraten Tierhalter und -züchter an ihre Grenzen.
Immer mehr Fälle bringen auch Behörden ans Limit
Gründe sind laut RSPCA unter anderem psychische Erkrankungen, Trauer oder finanzielle Not. Und beim Versuch, sie alle ausreichend zu kontrollieren, stoßen auch die Behörden an ihre Kapazitäten.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Allein im Jahr 2025 wurden allein in England und Wales mehr als 4200 Fälle mit mindestens zehn Tieren in einem Haushalt registriert. Die Folge: eine drohende „Kapazitätskrise“ für Tierheime. Darum ruft RSPCA dringend zur Adoption auf - für viele Tiere sei das die letzte Chance auf ein besseres Leben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.