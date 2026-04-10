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„Keine KI-Bilder“

Zucht außer Kontrolle: 250 Hunde in Haus entdeckt

Ausland
10.04.2026 18:21
Kein KI-Foto: Dutzende verwahrloste Hunde dicht gedrängt in einem britischen Privathaus.
Kein KI-Foto: Dutzende verwahrloste Hunde dicht gedrängt in einem britischen Privathaus.(Bild: AFP/RSPCA)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

In Großbritannien sind mehr als 250 Pudelmischlinge aus einem verwahrlosten Privathaushalt gerettet worden. Die Bilder lassen selbst erfahrene Tierhelfer erschaudern ...

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Als die Aufnahmen aus dem britischen Haus im Netz kursierten, hielten zahlreiche Menschen sie zunächst für KI-generiert. Zu surreal wirken die Szenen: Dutzende Hunde, dicht an dicht in einem heruntergekommenen Wohnzimmer, völlig verdreckt und in erschreckendem Zustand.

„Im Netz glaubten viele, es wären KI-Fotos“
Die bittere Wahrheit: Die Bilder sind echt und zeigen das ganze Ausmaß eines dramatischen Falles von Tierleid. Mehr als 250 Hunde wurden aus dem Haushalt gerettet, viele davon Pudel-Mischlinge. Die Zustände vor Ort schockierten selbst erfahrene Einsatzkräfte der Organisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zutiefst. „Im Netz glaubten viele, es wären KI-Fotos. Aber sie sind echt“, stellte Leiterin Jo Hirst klar.

87 Hunde nahm ihre Tierschutzorganisation selbst auf – wenn auch nur mit Müh und Not. Der Rest kam vorerst bei anderen Einrichtungen unter. Der Fall zeigt aber ein wachsendes Problem: Immer öfter geraten Tierhalter und -züchter an ihre Grenzen.

Immer mehr Fälle bringen auch Behörden ans Limit
Gründe sind laut RSPCA unter anderem psychische Erkrankungen, Trauer oder finanzielle Not. Und beim Versuch, sie alle ausreichend zu kontrollieren, stoßen auch die Behörden an ihre Kapazitäten.

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Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Allein im Jahr 2025 wurden allein in England und Wales mehr als 4200 Fälle mit mindestens zehn Tieren in einem Haushalt registriert. Die Folge: eine drohende „Kapazitätskrise“ für Tierheime. Darum ruft RSPCA dringend zur Adoption auf - für viele Tiere sei das die letzte Chance auf ein besseres Leben.

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