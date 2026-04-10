Als Fabio Ingolitsch in Graz Tabellenletzter war

Happy birthday, Fabio Ingolitsch! Der Sturm-Trainer feiert am Freitag seinen 34. Geburtstag. Die sportliche Realität, in der der Salzburger aktuell (sehr erfolgreich) arbeitet, hat sich im letzten Jahr rapide verändert. Der Coach blickt zurück und erklärt, was harte Zeiten bei ihm hinterlassen haben.
„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als an meinem Geburtstag mit euch hier zu sein.“ Sturm-Coach Fabio Ingolitsch hatte bei der obligaten Pressekonferenz am Freitag die Lacher auf seiner Seite. Dass der Salzburger seinen 34. Ehrentag aber als Trainer des amtierenden Meisters und aktuellen Tabellenführers verbringen kann, weiß der schwarz-weiße Anführer schon auch zu schätzen.
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