Als Fabio Ingolitsch in Graz Tabellenletzter war

„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als an meinem Geburtstag mit euch hier zu sein.“ Sturm-Coach Fabio Ingolitsch hatte bei der obligaten Pressekonferenz am Freitag die Lacher auf seiner Seite. Dass der Salzburger seinen 34. Ehrentag aber als Trainer des amtierenden Meisters und aktuellen Tabellenführers verbringen kann, weiß der schwarz-weiße Anführer schon auch zu schätzen.