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Kurz nach Geburtstag

Als Fabio Ingolitsch in Graz Tabellenletzter war

Fußball National
10.04.2026 18:00
Gute Laune aktuell beim Meister und bei Trainer Fabio Ingolitsch.
Gute Laune aktuell beim Meister und bei Trainer Fabio Ingolitsch.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Happy birthday, Fabio Ingolitsch! Der Sturm-Trainer feiert am Freitag seinen 34. Geburtstag. Die sportliche Realität, in der der Salzburger aktuell (sehr erfolgreich) arbeitet, hat sich im letzten Jahr rapide verändert. Der Coach blickt zurück und erklärt, was harte Zeiten bei ihm hinterlassen haben.

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„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als an meinem Geburtstag mit euch hier zu sein.“ Sturm-Coach Fabio Ingolitsch hatte bei der obligaten Pressekonferenz am Freitag die Lacher auf seiner Seite. Dass der Salzburger seinen 34. Ehrentag aber als Trainer des amtierenden Meisters und aktuellen Tabellenführers verbringen kann, weiß der schwarz-weiße Anführer schon auch zu schätzen.

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