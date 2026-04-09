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Großbrand in Rio

Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen

Ausland
09.04.2026 15:53
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Ein gewaltiges Feuer ist am frühen Mittwochmorgen am Flachdach des Velodroms in Rio de Janeiro ausgebrochen. Die alarmierten Feuerwehren benötigten Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

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Rund 80 Feuerwehrleute mit über 20 Fahrzeuge kämpften fast zehn Stunden gegen die Flammen, wie die zuständige Behörde gegenüber brasilianischen Medien mitteilte. Das Innere der Radrennbahn sei weitgehend unbeschädigt geblieben und niemand verletzt worden, heißt es.

Brand brach in Museum aus
Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einem Raum des Olympischen Museums aus, das sich ebenfalls im Velodrom befindet. Was den Brand auslöste, ist aber vorerst unklar.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Es ist nicht der erste Brand am Dach der ehemaligen Sportstätte der Olympischen Spiel 2016. Zuletzt lösten 2017 abstürzende Papierlaternen ein Feuer ebendort aus.

Das Velódromo Olímpico wurde für die Olympischen Sommerspiele und die Sommer-Paralympics 2016 errichtet. Die Hallenradrennbahn war die erste in Brasilien und die zweite in Südamerika aus Holz.

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