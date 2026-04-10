Promis statt Fans? Die FIFA „papierlt“ bei Tickets

Trotz Kategorie-1-Preisen entpuppen sich die Stadionplätze für den „normalen“ Fan (im schlimmsten Fall) bei der Weltmeisterschaft nicht als die besten. Der Grund? Der Fußball-Weltverband blockt viele Bereiche für VIPs und „reiche Leute“. Also zahlt man tausende Euros, um die Superstars hautnah miterleben zu können – muss aber dann mit minderwertigen Plätzen Vorlieb nehmen.
Zigtausende Euros hingeblättert, um Messi, Mbappe und Co. auf den besten Plätzen in den Stadien zu verfolgen. Doch die „erste Reihe fußfrei“ könnte sich bei der Fußball-WM als ein riesiger Scam der FIFA herausstellen.
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