Promis statt Fans? Die FIFA „papierlt“ bei Tickets

Trotz Kategorie-1-Preisen entpuppen sich die Stadionplätze für den „normalen“ Fan (im schlimmsten Fall) bei der Weltmeisterschaft nicht als die besten. Der Grund? Der Fußball-Weltverband blockt viele Bereiche für VIPs und „reiche Leute“. Also zahlt man tausende Euros, um die Superstars hautnah miterleben zu können – muss aber dann mit minderwertigen Plätzen Vorlieb nehmen.