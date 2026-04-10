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Promis statt Fans? Die FIFA „papierlt“ bei Tickets

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.04.2026 18:30
Hat gut lachen: FIFA-Boss Gianni Infantino.
Hat gut lachen: FIFA-Boss Gianni Infantino.(Bild: AFP/ADEM ALTAN)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Trotz Kategorie-1-Preisen entpuppen sich die Stadionplätze für den „normalen“ Fan (im schlimmsten Fall) bei der Weltmeisterschaft nicht als die besten. Der Grund? Der Fußball-Weltverband blockt viele Bereiche für VIPs und „reiche Leute“. Also zahlt man tausende Euros, um die Superstars hautnah miterleben zu können – muss aber dann mit minderwertigen Plätzen Vorlieb nehmen.

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Zigtausende Euros hingeblättert, um Messi, Mbappe und Co. auf den besten Plätzen in den Stadien zu verfolgen. Doch die „erste Reihe fußfrei“ könnte sich bei der Fußball-WM als ein riesiger Scam der FIFA herausstellen.

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