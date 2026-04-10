Italien präsentiert neuen Interimstrainer

Kommt Antonio Conte?

Die definitive Nachfolge von Gennaro Gattuso, der nach dem WM-Quali-Fiasko mit dem Aus im Elfmeterschießen in Bosnien-Herzegowina zurückgetreten war, soll erst im Anschluss geregelt werden. Als Favorit auf den Posten gilt Antonio Conte. Der aktuelle Trainer von SSC Napoli betreute die „Azzurri“ bereits zwischen 2014 und 2016.