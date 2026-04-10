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Nach Play-off-Schande

Italien präsentiert neuen Interimstrainer

Fußball International
10.04.2026 18:21
Silvio Baldini
Silvio Baldini(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Silvio Baldini übernimmt vorerst den Trainerposten bei der in der WM-Qualifikation jüngst im Play-off gescheiterten Fußball-Nationalmannschaft Italiens. 

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Wie der Verband am Freitag mitteilte, wird der aktuelle Coach der U21-Auswahl bei den beiden Testspielen am 3. Juni in Luxemburg und vier Tage später in Griechenland an der Seitenlinie des vierfachen Weltmeisters stehen.

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Kommt Antonio Conte?
Die definitive Nachfolge von Gennaro Gattuso, der nach dem WM-Quali-Fiasko mit dem Aus im Elfmeterschießen in Bosnien-Herzegowina zurückgetreten war, soll erst im Anschluss geregelt werden. Als Favorit auf den Posten gilt Antonio Conte. Der aktuelle Trainer von SSC Napoli betreute die „Azzurri“ bereits zwischen 2014 und 2016.

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